Conclave, la diretta della seconda giornata: "Gli mancano 30 voti"

Tutto pronto in Cappella Sistina per la seconda giornata del Conclave dopo la fumata nera di ieri sera, arrivata in ritardo alle ore 21 rispetto a quanto annunciato (le ore 19). Le votazioni entrano nel vivo oggi, con 4 tornate previste e almeno due fumate: una a fine mattinata (seconda votazione), una la sera (quarta). Se però il Papa verrà eletto alla prima delle due votazioni previste di mattina (10.30) e di pomeriggio (17.30) ci sarà una fumata bianca. Secondo i retroscena dei vaticanisti, la fumata bianca più probabile è attesa tra questa sera e venerdì mattina. Anche perché sarebbero in calo le quotazioni di monsignor Parolin, il segretario di Stato uscente dato come favorito alla vigilai e il cui nome potrebbe presupporre una scelta "veloce". Salgono invece le quotazioni del cardinale filippino David (outsider rispetto al papabile Tagle) e a un altro italiano, monsignor Fernando Filoni. Attenzione anche all'americano Frances Prevost. Seguite qui la diretta di Liberoquotidiano.it.

Ore 11.03 - "Ci attendiamo molto dal nuovo Papa"

"Il mondo si attende molto dal nuovo Papa sia per un risveglio religioso ma anche il mondo è travagliato da un problema gravissimo, quello della guerra in tanti Paesi. Quella tra Ucraina e federazione russa che porta conseguenze in tutta l'Europa. E poi a Gaza, nella terra dove Cristo è nato e dove c'è la terra stessa che invoca la pace ma la pace non c'è. Stiamo attraversando un momento difficile per l'umanità. E speriamo che adesso ci sia una ripresa". Sono le parole del cardinale Giovanni Battista Re, oggi a Pompei per la Supplica alla Madonna del Rosario. "Nel corso dell'incontro preparatorio al Conclave i cardinali hanno avuto modo di esprimere la loro preoccupazione perché questa pace tarda a venire. Il mio appello è che ci si impegni per la pace. E che questa pace arrivi. Ci vuole una onesta trattativa. Da che mondo e mondo è così. E bisogna trovare la linea giusta, il punto d'incontro. Perché la guerra è distruzione, morte di persone, familiari. Distruzione delle case e degli ospedali. Un motivo di più per pregare la Madonna di Pompei e qui anche Bartolo Longo ci dia una mano", ha aggiunto Re.

Ore 10.35 - "A Parolin mancano 30 voti"

Secondo vari retroscena, al cardinale Parolin "mancano 30 voti" per diventare Papa. Se le trattative in Cappella Sistina (compresa quella con monsignor Tagle, filippino) andassero a buon fine, la fumata bianca potrebbe davvero arrivare già in giornata.

Ore 10.02 - I fedeli già in piazza

Siamo ancora lontani dai 50mila presenti al momento della fumata nera, mercoledì sera ma sotto il cielo terso di Roma, a piazza San Pietro, i fedeli hanno iniziato a radunarsi fin dalle prime ore della mattina in attesa della prima possibile fumata del giorno: sarà solo bianca, qualora fosse positivo l'esito alle votazioni. Nel corso della giorno, inoltre, sono previste tre fumate: intorno alle 12, alle 17.30 in caso di fumata bianca, e l'ultima intorno alle 19.00, bianca o nera che sia.

Ore 9.34 - I cardinali tornano in Sistina

I 133 cardinali elettori, dopo aver trascorso la notte tra Santa Marta e Casa Santa Marta vecchia, le due strutture attigue che li ospiteranno in questi giorni, tornano stamane nel segreto della Cappella Sistina per esprimere il loro voto per il secondo ed eventuale terzo scrutinio dopo, la preghiera del mattino.

Ore 9.11 - "I tre nuovi papabili spagnoli"

Secondo voci riferite oggi da El Pais salgono le quotazioni di tre cardinali spagnoli come possibili successori di Bergoglio: Cristobal Lopez, Angel Fernandez Artime e Pablo Virgilio David. Cristobal Lopez, 72 anni, salesiano, a lungo missionario, è l'attuale arcivescovo di Rabat. Angel Fernandez Artime, 64 anni, è stato nominato da papa Francesco cardinale nel 2023 e l'anno successivo pro prefetto del dicastero per gli istituti di vita consacrata, la cui responsabile è una donna, Simona Brambilla. Il terzo nome che emergerebbe come papabile e finora "coperto", secondo il quotidiano, è quello del filippino Pablo Virgilio David, arcivescovo di Kallookan, nelle Filippine, a sua volta nominato cardinale di recente.

Ore 9.03 - In ultimi 5 casi 3 Papi eletti al secondo giorno

Considerato quello in corso, negli 5 Conclave sono 3 i Papi eletti al secondo giorno. Nel 1978 al secondo giorno (25-26 agosto), al quarto scrutinio, fu eletto Giovanni Paolo I. Nel 2005 il secondo giorno (18-19 aprile) è stato il momento dell'elezione di Papa Benedetto XVI, anche lui al quarto tentativo. Infine Papa Francesco che, nel 2013 (12-13 marzo), è stato eletto al quinto scrutinio.

Ore 8.52 - La "fumata di mezzo"

C'è attesa per le ore 10.30 quando dal comignolo posto sulla Cappella Sistina in Vaticano potrebbe essere uscire una fumata. Questa 'fumata di mezzo', che questa mattina si lega al secondo scrutinio, è prevista solo in caso di elezione del Papa. C'è da dire che nella storia recente del Conclave mai un Pontefice è stato eletto al secondo tentativo.

Ore 8.32 - Quattro voti, due fumate

I cardinali elettori si sono ritrovati alle 8 nel Palazzo Apostolico, per celebrare messa e lodi nella Cappella Paolina. A seguire si ritireranno alle 9.15 in Sistina per recitare l'Ora media e procedere poi alle prime due votazioni. Due sono le fumate previste: una a fine mattinata, una la sera, ovvero al termine di entrambe le votazioni del mattino e del pomeriggio. A meno che il nuovo Papa non venga eletto alla prima delle due votazioni previste di mattina e di pomeriggio: in quel caso la fumata sarà anticipata attorno alle 10.30 se si raggiungerà l'intesa in mattinata o intorno alle 17.30 se sarà necessaria anche la prima votazione nel pomeriggio.

Ore 8.12 - O'Malley, "qui non è Hollywood"

"Non funziona come nel mondo politico, nei partiti. È una questione di fede. Tutti vogliamo che sia eletto il Papa che Dio vuole. Confidiamo nel fatto che lo Spirito Santo ci aiuti a trovarlo. È un'esperienza molto spirituale, non un Conclave di Hollywood": sono le parole del cardinale Seán Patrick O'Malley, scelto da papa Francesco come presidente della pontificia Commissione per la Tutela dei minori, dal 2003 al 2024 arcivescovo di Boston, intervistato dal Corriere della Sera. "Nella realtà si vivono giornate che somigliano a quelle degli esercizi spirituali. Un'atmosfera molto intensa di preghiere, esami di coscienza, meditazioni. È come la Pentecoste, Maria e gli apostoli riuniti assieme nel Cenacolo. Col passare del tempo, cresce la consapevolezza della responsabilità che i cardinali hanno davanti a Dio, alla Chiesa e al mondo".