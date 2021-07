Joseph Ratzinger, bomba sulla Chiesa in Germania: "Conta solo il ruolo e la fede si arresta". L'ombra dello scisma

27 luglio 2021 a

a

a

Nel momento in cui Joseph Ratzinger ha annunciato il suo ritiro anticipato nel 2013, ha anche promesso di voler rimanere "nascosto dai radar". Da allora, ogni volta che si pronuncia in merito a una questione, teme di essere criticato per non rispettare quanto promesso una volta passato il testimone a Bergoglio. E quindi, Ratzinger dosa le sue dichiarazioni che, tuttavia, di tanto in tanto, vedono la luce. Proprio come è successo con una sua intervista scritta, diffusa dal quotidiano di Friburgo la Herder Korrespondenz. Nelle anticipazioni riportate da Die Zeit, emerge una forte critica dell'ex Papa all'attuale assetto dottrinale ed organizzativo della Chiesa cattolica tedesca, secondo lui radicalmente bisognoso di riforme.

"Per carità cristiana". Coronavirus, Don Pasquale chiude la chiesa ai non vaccinati: Italia spaccata

Le parole di Benedetto XVI sembrano essere in rivolte in particolare alla Germania e quindi per quello che accade nel contesto ecclesiastico tedesco. Anche se il ritiro del Papa, ormai risalente a 8 anni fa, lascerebbe sottintendere che sia tutto il sistema ecclesiastico nel complesso a richiedere un cambiamento a dir poco radicale. "Finché nei contesti contesti ecclesiastici conterà soltanto il ruolo e non il cuore e lo spirito, il mondo della fede subirà un freno d'arresto". Il suo auspicio è quello di istituire "una vera e propria pagella di fede dei portavoce della Chiesa - riferendosi, secondo il movimento riformista Wir sind Kirche (noi siamo la Chiesa), in prima linea proprio ai vescovi.

Appende il gatto al balcone, lo riduce così. Firenze choc, cosa c'è dietro la follia bestiale del cinese 26enne | Guarda

La critica espressa con maggiore fermezza da Ratzinger? "Nelle istituzioni ecclesiali come ospedali, scuole, Caritas, molte persone sono coinvolte in posizioni decisive che non supportano la missione della Chiesa e quindi spesso oscurano la testimonianza di questa istituzione". Benedetto è poi passato all'attacco alla fede su modello "ufficiale", criticando coloro che hanno facoltà di scrivere testi, appunto "ufficiali". Si tratterebbe di persone "per le quali la fede consiste solo l'incarico che ricoprono". "In questo senso - scrive Ratzinger -. Devo ammettere che per buona parte dei testi della Chiesa in Germania vale il termine "Chiesa di ruolo".

Video su questo argomento "È il vaccino la libertà". Speranza contro i no vax: "Perché non mi piacciono le loro manifestazioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.