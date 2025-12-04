Roma, truffa clamorosa: i lingotti e il prete, due fratelli rovinati

Villa di lusso, contanti in nero, un intermediario distinto e persino un sacerdote in tonaca come garante morale. Parole chiave di una sceneggiatura da thriller o da spy story cinematografica? No, qui siamo nella realtà e in questa vicenda c’erano tutti gli ingredienti del raggiro perfetto, nella truffa che ha mandato in fumo 80mila euro in lingotti d’oro a due fratelli calabresi. Un colpo studiato nei dettagli, sul quale ora indaga la polizia, che sembra uscito da un romanzo di Carrisi. E invece è tutto terribilmente vero.

Tutto nasce dall’annuncio online per la vendita di una grande villa di famiglia in Calabria. Uno dei due fratelli vive lì, l’altro a Roma. Dopo pochi giorni li contatta una sedicente agenzia immobiliare: l’interesse sarebbe addirittura del Vaticano. Il prezzo? Allettante. Anzi, clamoroso. Oltre al valore “ufficiale” dell’immobile, i due avrebbero potuto incassare 200mila euro in nero. Il contatto è suadente, la voce sicura. E loro ci cascano.