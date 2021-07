Genova, lo yacht sfascia tutto il porto: manovre incomprensibili, un video sconcertante

27 luglio 2021 a

a

a

Ma chi gli ha dato la patente? Sconcerto al Marina Molo Vecchio, nel Porto Antico di Genova. I presenti immortalano con il telefonino l'impresa al contrario del timoniere del motor yacht Claremont, 32 metri di lunghezza "utilizzato come charter", spiega la pagina Youtube Liguria Nautica che ha condiviso il video, diventato virale nel giro di poche ore. Motivo? La scarsa perizia di chi pilota lo scafo, letteralmente un "elefante in una gioielleria" con esiti disastrosi, per sé, per le altre imbarcazioni ormeggiate e pure per il pontile, letteralmente devastato nel giro di pochi secondi.



Il disastro dello yacht al Porto Antico: guarda qui il video di Liguria Nautica



Lo scafo, si sottolinea con un eufemismo e una buona dose di ironia, "ha avuto qualche problema durante la manovra di ormeggio". Prima infatti il Claremont ha danneggiato due tender, poi a velocità sostenuta è finito con la prua contro l'Isola delle Chiatte, in maniera peraltro abbastanza insensata. Il tutto mentre gli spettatori, tra il divertito e lo sconcertato, urlavano "ferma" e "attento". "Lo sapevo che sarebbe finita così, ma non avevo il coraggio di dirlo", confida una signora dopo l'ultimo, fragoroso schianto.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.