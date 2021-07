Marco Natali, la lezione in piazza ai No vax: "Mio padre è morto di Covid, sapere chi era?

27 luglio 2021 a

Marco Natali non ce l'ha fatta e quando ha visto a Lodi, in piazza della Vittoria, duecento persone no vax protestare contro il Green pass ha preso la parola per raccontare il suo dramma. Marco, che ha 22 anni, è il figlio di Marcello Natali, 57, medico di Caselle Landi (e di Codogno), ex segretario di Lodi della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale che il 18 marzo 2020 fu uno dei primi camici bianchi italiani a morire di coronavirus. Marco sabato pomeriggio si è imbattuto per caso in questa manifestazione "contro quella che chiamano dittatura sanitaria. Volevo andarmene - racconta al Corriere della Sera -: sono riservato e non mi piace la polemica. Poi ho sentito una manifestante arringare la folla. 'Li hanno uccisi in ospedale, non è stato il Covid. L’ho letto su un sito straniero, lo so bene io, conosco quattro lingue'".

A quel punto, prosegue, "ho sentito qualcosa dentro che mi diceva di prendere la parola e rispondere. All’inizio mi hanno applaudito pensando fossi uno dei loro, ma li ho zittiti. Mio padre era un medico, ho detto, ed è morto l’anno scorso a marzo di Covid continuando a curare i suoi pazienti fino all’ultimo. Se ci fosse stato prima un vaccino lui sarebbe ancora fra noi. Voi, senza vaccino, invece non sareste qui. A mente fredda, non so come mi siano uscite queste parole, nemmeno ho sentito i cori e gli ululati che mi hanno dedicato".

Intervistato a Rtl102.5 Marco dice che "c’erano anche ragazzi giovani, non come me, ma principalmente l’età media era 40, 50 anni. Mi sembra assurdo che ci siano i no-vax, capisco all’inizio la paura, ma dopo tanti mesi dopo che c’è il virus, è palese che esista e che ci siano le ripercussioni, mi sembra assurdo che chi ha la possibilità di proteggere se stesso e gli altri non lo voglia fare. Ci sono parti del mondo dove questa possibilità non c’è e la vorrebbero, quindi proprio non capisco”.

