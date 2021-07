Formia, molesta tre bambine in spiaggia e rischia il linciaggio: chi è l'insospettabile

27 luglio 2021 a

Un cinquantenne è stato denunciato per aver adescato e molestato tre bambine, due di 12 anni e una di 9, in spiaggia a Formia, in provincia di Latina. Come riporta Il Messaggero, l'uomo si era già reso protagonista in passato di episodi simili. Originario di Sessa Aurunca (Caserta), fino al 2024 non potrà mettere di nuovo piede a Formia per decisione del questore di Latina.

In spiaggia l'uomo era riuscito con modi affabili e gentili a conquistare la fiducia dei genitori delle bambine. Così le piccole hanno cominciato a giocare con lui e poco dopo il 50enne ha chiesto a una di esse di salire sul suo materassino. La madre è subito intervenuta allontanando la figlia. Un'altra lo ha raggiunto vicino agli scogli, poi è tornata indietro. Ma dopo qualche ora l'uomo è andato oltre, invitando la più piccola a seguirlo fino al suo ombrellone. A quel punto il cinquantenne le ha chiesto sdraiarsi accanto a lui e ha cominciato ad accarezzarla.

Quando i genitori della bimba di 9 anni e quelli delle due dodicenne se ne sono accorti si sono subito scagliati contro l'uomo il quale si è difeso dicendo di non avere cattive intenzioni. Un gruppo di bagnanti lo ha accerchiato e qualcuno ha chiamato la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, gli hanno quindi risparmiato il linciaggio.

La polizia ha poi scoperto che l'uomo si era reso protagonista in passato di diversi reati contro la persona, tra i quali anche atti osceni. Nessun precedente per pedofilia, però. Adesso le testimonianze dei presenti sono apparse abbastanza chiare e il cinquantenne è stato comunque denunciato per adescamento di minori, ricevendo inoltre un foglio di via con il quale non potrà recarsi a Formia per i prossimi tre anni.

