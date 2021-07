Variante Delta, bollettino 27 luglio: salgono ricoveri e decessi, cos'è cambiato con il vaccino

27 luglio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia rimane sotto controllo, sebbene la diffusione variante Delta stia comportando un aumento dei contagi e soprattutto un inversione del trend ospedaliero. Il bollettino di oggi, martedì 27 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.522 contagiati, 2.418 guariti e 24 morti a fronte di 241.890 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso all’1,9 per cento (-1,7 rispetto a ieri, che era molto alto a causa dello scarso numero di test).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane bassa anche se da diversi giorni il trend si è invertito: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +99 (1.611 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +7 (189) a fronte di 16 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono risaliti a 70.310, i deceduti invece sono arrivati a 127.995. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto quota 65.887.954 dosi somministrate in totale.

Inoltre è stato pubblicato il report sui decessi dell’Istituto superiore di sanità, dal quale emerge che da febbraio a oggi in Italia quasi 99 morti su 100 non avevano completato il ciclo vaccinale: soltanto l’1,2 per cento del totale delle vittime degli ultimi sei mesi (che sono 35.776) aveva infatti effettuato anche il richiamo. Fra queste persone “si riscontra un’età media più alta - sottolinea l’Iss - e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media”.

