Green Pass, "richiamo fatto da un mese. Ma...". Il dramma di Marinella: vita da prigioniera

A breve scatterà l’obbligo del green pass per accedere a determinati luoghi, eppure ci sono ancora diversi problemi seri con il rilascio del certificato verde. La Repubblica ha raccolto alcune testimonianze nell’edizione odierna di mercoledì 28 luglio. Molto particolare è la situazione di Marinella De Angelis, lombarda, che ha completato il ciclo vaccinale da oltre un mese, come risulta anche dal suo fascicolo sanitario elettronico, ma del green pass neanche l’ombra.

Adesso ha bisogno con urgenza della certificazione, dato che deve viaggiare all’estero per motivi familiari. Ha soltanto quella cartacea, che però non risulta valida: “Sono andata in aeroporto - ha raccontato a La Repubblica - e ho fatto leggere dal lettore dei codici gr in possesso del personale il certificato rilasciatomi al momento della vaccinazione. E risulta non valido”.

“Ovviamente non ho mai ricevuto nessun codice via sms o mail - ha aggiunto Marinella - ho attivato Spid e app Io ma niente è servito. Ho chiamato numero verde e scritto alle mail indicate. La risposta è sempre la stessa: ‘attualmente non risultano certificazioni verdi Covid-19’. È ridicolo rendere obbligatorio il green pass se cittadini regolarmente vaccinati non riescono a ottenerlo”. Impossibile darle torto…

