Milano, orrore in cortile: ammazza e macella un ovino, che (brutta) fine fa un 60enne

Uccide e macella un ovino in casa, il 60enne è stato subito denunciato. L'allarme è scattato dai vicini che hanno sentito le urla dell'animale e la polizia locale è intervenuta. Un uomo di 60 anni, residente a Rozzano in provincia di Milano, è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo aver ucciso e macellato all'interno del cortile della sua abitazione un ovino di grosse dimensioni.

L'animale era stato lavorato da poco e il sangue nel cortile era ovunque. I vicini inorriditi hanno subito chiamato la polizia locale. L'animale di dubbia provenienza e privo di certificazione sanitaria e identificativa era appena stato macellato in assenza di qualsiasi norma igienica.

Il 60enne ha confessato di aver acquistato l'ovino vivo e di averlo poi ucciso in cortile. Il servizio veterinario di Ats, allertato dagli stessi agenti, ha subito avviato le verifiche sanitarie per accertare l’origine dell’animale e il suo stato di salute oltre a verificare se siano state osservate le procedure per limitarne la sofferenza durante la fase di abbattimento, così come previsto dalla legge. "L’esito degli accertamenti ha purtroppo fatto emergere che l’animale è stato macellato senza alcuna specifica procedura di stordimento preliminare alla macellazione per lenirne la sofferenza". Il 60enne adesso rischia una condanna fino a un anno e mezzo di reclusione, oltre che una multa fino a 150mila euro per macellazione abusiva.

