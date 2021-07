Bus precipitato a Capri, la compagna dell'autista morto perde il figlio: dolore senza fine

31 luglio 2021 a

a

a

La compagna dell'autista morto a Capri ha perso il bambino che aveva in grembo. Era al terzo mese e avrebbe avuto un aborto spontaneo. Un nuovo dolore per Rosaria Ardita, che aveva già dovuto fare i conti con la morte del suo compagno, il 33enne Emanuele Melillo. Era il 22 luglio quando il minibus di linea che stava guidando era uscito di strada, precipitando su uno stabilimento balneare di Marina Grande. La giovane - come riporta TgCom24 - ha iniziato a stare male subito dopo la tragedia.

"I primi risultati dalle autopsie". Emanuele, vaccino e malore? La verità dietro alla morte dell'autista di Capri

La perdita del compagno, inoltre, l'aveva sorpresa pochi giorni dopo avere coronato il sogno di andare a vivere insieme ad Emanuele. Ad annunciare la gravidanza, pochi giorni prima dell'incidente, il 29 giugno, era stato proprio l'autista sul suo profilo Facebook. "Aumentano i Melillo", aveva scritto, condividendo alcuni scatti in cui appare felice alla guida del suo bus.

"Siringato 48 ore prima". Malore dopo Pfizer, la sconcertante teoria sull'autista morto a Capri

La famiglia, secondo quanto si è appreso, starebbe ricevendo numerose telefonate di sedicenti benefattori che stanno offrendo assistenza gratuita. Nel frattempo sono iniziati nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, gli ultimi esami sul corpo della vittima. Accertamenti finalizzati a escludere la presenza di patologie occulte. I risultati saranno messi a disposizione degli inquirenti nei prossimi giorni.

"Spero possano salvarsi tutti". Caterina Balivo, il dramma mentre è in vacanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.