Coronavirus, bollettino 1 agosto: contagi e ricoveri continuano a salire. Tornano sopra i 90 mila i positivi

Sono 5.321 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con tasso di positività al 3,2%. Cinque i morti, ieri erano sedici. Crescono le terapie intensive (+16, 230) e i ricoveri ordinari (+103, 1954). Intanto la campagna vaccinale in Italia procede al ritmo di 500mila dosi al giorno: il 60% degli italiani over 12 è immunizzato. Fra tre giorni è previsto il Cdm sul Green Pass per i trasporti e sulla scuola. Il coordinatore del Cts Locatelli: "Decisivo vaccinare gli adolescenti".

Sale così a 4.355.348 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi salgono a 128.068 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.135.930 (ieri erano 4.134.680, +1.250 da ieri). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere 91.350 (+ 4065 rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.954, 103 in più rispetto a ieri.

Con l’aumento dei contagi, complice la variante Delta, crescono anche i timori per alcune aree del Paese (Sicilia, Sardegna e Lazio) che potrebbero passare da zona bianca a zona gialla. I parametri per i colori sono cambiati con il provvedimento del 22 luglio, ma questo non esclude che prossimamente in alcune aree tornino le restrizioni. Per passare da bianco a giallo "è necessario che si verifichino alcune condizioni". 1) L'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in t. intensiva per pazienti con Covid-19 sia superiore al 10%. 2) Qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti.

