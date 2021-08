Clima impazzito, grandine come palle da tennis: dal Friuli una foto sconvolgente

02 agosto 2021 a

Continuano a verificarsi fenomeni atmosferici molto particolari in questa estate anomala, in cui si alternano ondate di caldo e rovesciamenti devastanti, nel vero senso della parola. “Chicchi” di grandine grossi come palline da tennis sono caduti sul Friuli Venezia Giulia e in particolare su Pordenone, che nella giornata di ieri - domenica primo agosto - ha dovuto fare i conti con una scarica improvvisa di maltempo.

Una grandinata molto violenta ha infatti danneggiato coltivazioni, auto, tettoie in gran parte del territorio di Pordenone. La testimonianza di un lettore del Gazzettino, accompagnata da reperti fotografici, la dice lunga sulla gravità della situazione: “Ad Azzano Decimo la grandine è iniziata a cadere come palle da tennis. Non avevo mai visto una cosa del genere”. Non è andata meglio nelle zone limitrofe: ad esempio a San Vito al Tagliamento è stato immortalato un “chicco” di grandine che quasi non entrava nel palmo di una mano.

La violenta grandinata ha colpito il Friuli Occidentale nelle prime ore della mattina, mentre nel pomeriggio si sono verificati ulteriori temporali che hanno comportato la caduta di alberi e ramaglie e diversi allagamenti, oltre che rapidi innalzamenti dei livelli d’acqua dei corsi minori presenti nelle aree interessate dal maltempo.

