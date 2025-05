Giuliacci, meteo da bollino rosso: dove esplode l'anticiclone

Le previsioni meteo di meteogiulaicci.it per i prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni climatiche in Italia, con un aumento delle temperature che porterà un assaggio d’estate. Dopo un periodo di instabilità, con temporali sparsi soprattutto al Centro-Sud, da mercoledì 28 maggio l’alta pressione inizierà a rafforzarsi, favorendo un clima più stabile e soleggiato. Le temperature, già in lieve aumento mercoledì, raggiungeranno valori sopra la media, con punte di 28°C in Valpadana e nelle zone interne del Sud entro venerdì. Tuttavia, giovedì 29 maggio un fronte instabile dall’Atlantico porterà piogge e rovesci, soprattutto nelle regioni meridionali, mentre il Nord vedrà un graduale miglioramento.

Nel weekend, tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, l’anticiclone nord-africano prenderà il sopravvento, garantendo cielo sereno e un deciso rialzo termico. Le temperature massime supereranno i 30°C, soprattutto al Centro-Nord, segnando l’inizio dell’estate meteorologica. Tuttavia, il Sud potrebbe ancora registrare qualche episodio di instabilità. La settimana successiva, a partire da lunedì 2 giugno, il bel tempo si consoliderà, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature elevate, anche se non si escludono residue piogge al Meridione. Questo scenario, secondo il colonnello Mario Giuliacci, anticipa un’estate che si preannuncia calda, con l’anticiclone africano destinato a dominare il mese di giugno. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti, poiché l’instabilità atlantica potrebbe influire localmente