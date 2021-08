Coronavirus, il bollettino del 2 agosto: 3.190 nuovi casi e 23 decessi, salgono il tasso di positività e le degenze

02 agosto 2021 a

Scendono i contagi, ma non i decessi. Il bollettino sul coronavirus in Italia nella giornata del 2 agosto registra 3.190 nuovi casi (ieri sono stati 5.321) portando il totale a 4.358.533 dall’inizio dell’epidemia. I decessi invece sono 23, con il Veneto che ha sottratto 3 decessi pregressi, mentre nelle 24 ore precedenti sono stati 5, per un totale di 128.088 vittime da febbraio dello scorso anno. Le persone guarite nella giornata di oggi sono 1.498.

Cifre che vanno di pari passo con i tamponi, tra test molecolari e antigenici, effettuati: 83.223, ovvero 84.538 in meno rispetto a ieri quando erano stati 167.761. Cresce il tasso di positività che si ferma a 3,8 per cento, domenica è stato 3,2. Aumentano anche le degenze, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +116 (ieri +103), per un totale di 2.070 ricoverati.

I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +19 (ieri +16), portando il totale dei malati più gravi a 249, con 25 ingressi in rianimazione (ieri 22). Intanto prosegue la campagna vaccinale con oltre 68,9 milioni di dosi somministrate. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 32,6 milioni (60,50 per cento della popolazione over 12).

