Variante Delta, festa privata a Pantelleria si trasforma in un maxi focolaio: 70 positivi, chi finisce intubato

02 agosto 2021 a

Continuano a emergere focolai riconducibili alla variante Delta in questa estate non facilissima dal punto di vista dei contagi. La voglia di libertà è tanta, ma è ancora molto probabile dar vita a focolai con assembramenti che sfidano il buonsenso. È quanto accaduto a Pantelleria, dove i partecipanti di una festa sono risultati quasi tutti positivi: erano circa un centinaio, 70 hanno contratto il Covid e tre sono stati ricoverati in terapia intensiva, dove sono stati intubati.

Tutti i positivi sono residenti a Pantelleria, dove il sindaco Vincenzo Campo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “I medici dell’Usca e dell’Asp sono riusciti già a tracciare tutti i partecipanti alla festa e sono tutti stati messi in isolamento domiciliare. A Pantelleria la metà della popolazione è vaccinata, i positivi sono quasi tutti non vaccinati. Un motivo in più per vaccinare e rendere finalmente l’isola Covid free”.

Diversi non vaccinati hanno quindi provato sulla propria pelle cosa significa non aderire alla campagna: sono loro quelli che finiscono in terapia intensiva e rischiano la morte, non i vaccinati che se pure si contagiano corrono un rischio bassissimo di contrarre la malattia. Soltanto in cinque tra i positivi sono infatti vaccinati: loro non hanno alcun sintomo preoccupante, a differenza di diversi altri partecipanti alla festa non vaccinati.

