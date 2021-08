McDonald's, delirio no-vax: "Come i nazisti, bollino rosso per i non vaccinati". Il tizio ora rischia grosso

07 agosto 2021 a

Radio Savana è una nota pagina sovranista che è già incappata nel rilanciare fake news che arrivano dai suoi seguaci. L’ultima scivolata su una buccia di banana è piuttosto pesante, perché arrivata su un tema molto sentito, come quello del Green Pass. In pratica il profilo Twitter di Radio Savana ha rilanciato un video di una persona che denuncia una presunta discriminazione avvenuta a un McDonald’s.

“Se non sei vaccinato ti segnalano al cospetto di tutti con un bollino rosso sul segnaposto sopra al tavolo. Sembra di essere tornati nella Germania nazista, invece siamo nell’Italia di Mario Draghi e Roberto Speranza. La storia si ripete”, sono le parole scelte da Radio Savana per introdurre il video, che con queste premesse acquisisce poi contorni tragicomici una volta visto cosa succede. “Mi sono fermato a mangiare un panino - racconta il follower di Radio Savana - dopo aver detto di non avere il Green Pass mi hanno fatto giustamente sedere fuori”.

“Poi però mi hanno appiccicato un bollino rosso sul segnaposto per segnalare che non sono vaccinato e non ho il Green Pass. Questa - ha chiosato l’uomo - è follia pura, discriminazione sociale”. No, è solo idiozia e malafede: chiunque abbia frequentato il McDonald’s sa bene che quei bollini rossi vengono utilizzati per distinguere la coca-cola zero da quella normale. Staccare il bollino e attaccarlo sul segnaposto per fare un video denuncia è una stupidaggine: non solo, il McDonald’s potrebbe addirittura denunciare l’uomo che ha fatto ciò.

