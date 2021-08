Variante Delta, bloccati 56 escursionisti in un rifugio nel Bergamasco: fin dove sono costretti a salire gli infermieri

07 agosto 2021 a

La variante Delta ha già costretto molti italiani a passare le loro ferie in quarantena o in isolamento. L'ultima disavventura rigurada quello che è accaduto in un rifugio di Mezzoldo, nel Bergamasco, sette giovani, tra i 15 e i 25 anni, sono risultati positivi al Covid e sono sotto il controllo di alcuni infermieri di Ats Bergamo. Di conseguenza, da giovedì tutti i presenti nella struttura – vale a dire 56 persone, tra ospiti e personale del rifugio – sono in isolamento, per chi è positivo al Coronavirus, e in quarantena per chi è risultato contatto stretto.

"Il primo a scoprire di essere stato contagiato è stato un 22enne di Roma. Tutti gli ospiti della struttura sono così stati sottoposti al tampone e sono emersi altri sei positivi. Il dubbio e il timore che vi fossero altri casi tra i presenti nella struttura montana erano venuti fin da subito: nessuno ha comunque presentato sintomi gravi, né è stato necessario il ricovero in ospedale. La comitiva di ragazzi, giunti da tutta Italia a Mezzoldo, è formata da cinquanta giovani, a cui si aggiungono altri sei dipendenti del rifugio. I ragazzi ospiti arrivano da Verona, Monza e Brianza e pure dalla Svizzera", rivela il Giorno.

È stata la stessa Ats Bergamo a programmare i tamponi molecolari per tutti i presenti, dopo aver fatto isolare, giovedì, la persona inizialmente positiva: non potendo gli ospiti della struttura montana raggiungere in autonomia l’ospedale, sono stati i tecnici di Ats a recarsi a Mezzoldo per monitorare il caso. "Sono stati anche avviati gli accertamenti per ricostruire i suoi contatti e tracciare così le eventuali positività tra chi ha avuto a che fare, nei giorni scorsi, con il ventiduenne romano. Motivo per cui sono state avvisate anche le Ats e le Asl dei Comuni dove vivono tutti i soggetti risultati positivi", chiarisce sempre il Giorno. E il rischio che il caso di Mezzoldo non resti isolato preoccupa sia gli esperti del settore, che gli stessi italiani in vacanza o che si apprestano a partire.

