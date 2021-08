Variante Delta, Italia nella morsa: altre due regioni tornano in zona rossa, la nuova mappa europea

05 agosto 2021 a

a

a

A pochi giorni da Ferragosto continuano a salire i contagi in Italia, alle prese con la variante Delta. E alla luce degli ultimi dati, ecco che viene aggiornata la mappa dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Una mappa che divide le regioni in differenti colori in base all'andamento della pandemia da coronavirus.

E cos, oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell'ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Quasi tutta Italia è ormai in giallo, mentre restano verdi soltanto il Molise, la Puglia al Sud e la Valle d'Aosta al Nord.

Chi proviene dall'Italia in giallo e in verde non deve rispettare particolari procedure, mentre il caso è diverso per chi arriva dalle regioni "incriminate" in certi Paesi d'Europa, che differenziano i loro protocolli.

Dalla mappa emergono anche quelle che sono le aree più pericolose, in particolare alcune zone della Spagna, contrassegnate in rosso scuro. Le destinazioni ora nella zona rossa includono Ibiza, Minorca e Palma, oltre alla Catalogna. Sono state reintrodotte restrizioni tra cui il coprifuoco, i limiti al numero di persone che possono cenare insieme al chiuso e i limiti alla capacità complessiva. Infine, l'obbligo di mascherina negli spazi chiusi e il mantenimento del distanziamento sociale a 1,5 metri.

