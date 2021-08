Meteo, l'esperto sulle temperature-killer: "L'Africa si è spostata da noi". Ecco cosa ci aspetta, scenari spaventosi

10 agosto 2021 a

È ufficialmente arrivato il grande caldo, "Lucifero", l'anticiclone africano che condanna l'Italia a temperature folli almeno fino a Ferragosto, con punte di 48° al Sud e sulle Isole. E a spiegare quanto sta accadendo, interpellato da Repubblica, ci pensa Gianmaria Sannino, climatologo dell'Enea, che spiega anche perché, purtroppo, non si può più parlare di situazione eccezionale.

Il punto, in estrema sintesi, è che l'Africa si è spostata da noi, "con l'aggiunta, a peggiorare le cose, dell'umidità", spiega Sannino. Il quale aggiunge: "Questo clima sta diventando la norma. L’Italia resta occupata per settimane dall’anticiclone africano. L’aria del deserto, in più, attraversando il Mediterraneo si carica di umidità. Per questo, oltre alle temperature elevate, soffriamo l’afa". Una delle peggiori congiunture possibili.

Dunque, sempre su Repubblica, le parole di Guido Guidi, meteorologo dell'Aeronautica militare, che rimarca come quella della settimana di Ferragosto è "la quarta onda di calore dell'estate". Ma cosa si intende esattamente per onda di calore? Si tratta di "un periodo di almeno 5 giorni in cui la massima supera i 35 gradi. Finora avevano riguardato il Sud. Quella attuale arriverà fino alla pianura Padana e ci accompagnerà fino a ferragosto, ma forse oltre. L’anomalia potrà essere di 7 gradi oltre la media. Le città dell’entroterra in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna supereranno tranquillamente i 40 gradi, arrivando anche a 43-44. Al centro si arriverà a 38-40, in pianura Padana a 36-38", conclude Guidi.

