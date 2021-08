Bergamo, una notte romantica chiusi all'interno di una botte? Tutto vero, ecco quanto costa il "posto letto"

Massimo De Angelis 14 agosto 2021 a

Nell'immaginario collettivo il classico turista sogna come meta ideale dove passare le vacanze l'hotel stellato, tra eleganti suite, ristorante gourmet, piscina, Spa e sala benessere. Ma in realtà esiste un interessante mercato parallelo che privilegia invece le strutture più insolite, difficilmente dimenticabili in quanto uniche, particolari nell'arredo o per la posizione, capaci di rispecchiare al meglio l'ambiente circostante. E per chi ama trascorrere alcune giornate, o qualche ora, in un luogo inconsueto, ecco alcune proposte nella regione Lombardia.

Volete provare l'esperienza di una romantica notte all'interno di una cantina e dormire in un posto davvero speciale? Al "Silter" di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si può. È una location esclusiva risalente al diciannovesimo secolo pronta ad ospitare una coppia, realizzata in mattoni pieni con costruzioni a volta. Non aspettatevi i comfort di un lussuoso albergo, niente idromassaggi o pay tv, bensì vivrete un'esperienza diversa, stravagante e riposerete dentro un'autentica botte in rovere da trenta quintali, recuperata e montata così da ricavarne un caldo giaciglio. L'antica vasca in ghisa, il tipico caminetto e due calici di bollicine, o rosso doc, potranno di sicuro allietare la permanenza, per la cifra nel mese di agosto di circa 250 euro al giorno.

Nella vicina Val Brembana spicca, invece, lo "Chalet alla Stalla", da poco restaurato e capace di ospitare due o quattro persone, con il plus del suggestivo panorama accanto a un torrente. È facile dimenticarsi del mondo esterno provenendo dalla comoda strada sterrata, per l'imponente foresta e il totale silenzio, interrotto solo dal cinguettio dei volatili. Scenografici gli interni delle stanze, ricchi di oggetti della realtà contadina di un tempo: dai letti in legno e pietra ai lavandini nei secchi, fino al divano posto su una slitta. Volendo è possibile richiedere un pranzo in stile locale, con degustazione di salumi e formaggi, succhi di frutta, pane, torte e marmellate servite in cestini di vimini da picnic. Pure in questo caso i prezzi nella stagione estiva superano i duecento euro.

Passando nell'area bresciana, tra il lago di Garda e quello di Idro, a ottocento metri di altitudine, si trova il piccolo Chalet su ruote, situato nel giardino del "B&Basinochevola", una casetta di montagna con camera matrimoniale, cucina e balconcino privato. Fuori dai circuiti turistici tradizionali, la struttura è stata realizzata in una zona tranquilla e ben esposta, mentre tutti gli spazi appaiono curati nel minimo dettaglio. Il must dicono sia la colazione con vista, ottima l'accoglienza per gli amici a quattro zampe che potranno scorrazzare liberamente nei prati con tariffe intorno a 110 euro al dì. Poteva forse mancare la casetta in legno annidata su un albero? Basta dirigersi verso il Pavese, dove nella "Fattoria l'Oasi" troviamo un alloggio di 20 metri quadri posto a cinque metri d'altezza e circondato, a terra, dagli animali che in quest' azienda vivono in modo libero: tra le fronde di un pioppo secolare ci sono un'ampia stanza, una cameretta per i bambini e una balconata che domina l'aperta campagna. Prezzi a partire da 150 euro.

Avvicinandoci a Milano, un insolito indirizzo è un "cottage all comfort" nel giardino di un palazzo d'epoca in via Michelangelo Buonarroti. Un'ultima curiosità peri viaggiatori che devono passare una notte allo scalo di Malpensa in attesa di un volo. Nel Terminal 1 dell'aeroporto varesino sono disponibili le quattro capsule di "Zzzleepandgo", dotate di una brandina, servizio WIFI veloce e touch screen per fruire di contenuti multimediali (video, musica e giochi) e ingannare l'attesa. Residenza essenziale, ma dal costo accessibile poco superiore a 50 euro.

