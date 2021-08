Coronavirus, il sindaco leghista di Varallo offre un buono a chi si vaccina: "Pago di tasca mia, è l'unica soluzione"

11 agosto 2021 a

Eraldo Botta è il sindaco leghista di Varallo. La sua ultima iniziativa è encomiabile per dare un piccolo incentivo in più a chi ancora non si è vaccinato: ovviamente non basterà per convincere i novax duri e puri, che per fortuna sono pochi e irrilevanti al di fuori del rumore che creano sui social, però è comunque apprezzabile che un sindaco provi a spingere i cittadini alla vaccinazione, quanto mai fondamentale per uscire dalla pandemia.

In pratica il sindaco di Varallo ha deciso di finanziare di tasca sua un buono da 10 euro da spendere nelle attività commerciali e nei ristoranti di Varallo a fronte dell’avvenuta vaccinazione. In questo modo l’obiettivo è incentivare chi, dai 12 anni in su, ancora non ha aderito alla campagna: per avere il ticket sarà necessario inviare nominativo, codice fiscale e recapito telefonico, dopodiché l’amministrazione prenderà appuntamento con l’Asl di Vercelli e si assicurerà che a somministrazione avvenuta venga recapitato il buono.

“La scienza ha fatto il suo dovere - ha dichiarato il sindaco - ed è giunta ad offrirci una soluzione, la migliore che abbiamo. Ora tocca a noi. Io ci credo e da tempo non perdo occasione per sottolineare l’importanza del vaccino. Ecco perché ho pensato di rivolgermi ai cittadini che ancora non si sono vaccinati”. Da qui la proposta del buono: “Quando sarai dotato di green pass, ti offrirò di tasca mia un buono da 10 euro da spendere nelle attività cittadine”.

