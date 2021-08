Caserta, "dai toccami....". Provoca il poliziotto e poi finge di svenire, sceneggiata imbarazzante: ecco la svitata in azione

12 agosto 2021 a

Scene grottesche, surreali e tagicamente comiche, quelle che arrivano da Baia Domizia, provincia di Caserta, in Campania. Un video che per ragioni piuttosto semplici da comprendere è diventato virale nel giro di una manciata di ore.

A Baia Domizia c'è in calendario un concerto di Max Pezzali, il mitico ex frontman degli 883. Dunque, l'area viene transennata e riservata ai pedoni, il traffico impedito alle vetture.

Peccato però che la coppia protagonista dello spiazzante video volesse a tutti i costi passare in quell'area con la propria auto. E così ecco che si arriva allo scontro verbale con i vigili urbani, i quali ovviamente non possono far passare i due tizi.

Ma il meglio, o il peggio, deve venire. Ad un certo punto la donna la butta in farsa. Si avvicina al poliziotto, inizia a urlare:" Toccami, toccami a me", come fosse una sorta di sfida. Quindi, finge una sorta di svenimento, buttandosi al suolo, nello stupore generale e tra le risate del poliziotto. Una figura barbina...

