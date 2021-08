Sardegna, terrore in spiaggia: arriva un toro e incorna il tizio col costume rosso. E poi... il video-choc

11 agosto 2021 a

Alta tensione e tragedia sfiorata a Porto Pollo, Palau, in Sardegna. Un uomo infatti si stava godendo il relax in spiaggia quando ha rischiato di essere incornato da un toro.

Incredibile ma vero, il bestione stava tranquillamente passeggiando lungo l'arenile, quando all'improvviso ha preso di mira un povero bagnante, nel tentativo di incornarlo.

Probabilmente, ad agitare il toro, il fatto che l'uomo indossasse un costume rosso. Il malcapitato si è alzato da terra per darsi alla fuga, salvo poi cadere di nuovo al suolo nella fuga concitata. Fortunatamente, il tizio è riuscito a cavarsela. Le immagini sono state però registrate con lo smartphone e hanno iniziato a circolare in lungo e in largo per il web alla velocità della luce.

