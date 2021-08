Milano Malpensa, sconcerto in aeroporto: sta per salire sul volo ma qualcosa non torna: nel bagaglio l'impensabile

14 agosto 2021 a

a

a

Pacchi di farina? Sì ma solo all'apparenza. All'aeroporto di Milano Malpensa è stato fermato un uomo, cittadino nigeriano, poco prima di salire su un volo per Lagos via Doha, in Qatar. Il motivo? Uno strano sospetto. Al momento dell'imbarco, infatti, nel corso dei controlli di routine, i funzionari delle dogane e i militari della guardia di finanza gli hanno chiesto se avesse qualcosa da dichiarare e lui ha spiegato di avere con sé 4mila euro in contanti. Una cifra, questa, che è lecito portare fuori dal Paese. Qualcosa però è sembrato non tornare.

Aereo in avaria, panico a Catania: "Allertata la marina per l'ammaraggio". Poi la manovra perfetta

Insospettiti dai suoi atteggiamenti, però, i doganieri e le fiamme gialle hanno deciso di controllare i bagagli da stiva. Ecco la sorpresa: dalle borse sono emersi alcuni pacchi di farina perfettamente sigillati. La scoperta ha subito "allarmato" militari e funzionari che aprendo i "cartoni" hanno trovato all'interno decine e decine di mazzette di contanti. Il totale ammontava a 139mila euro.

Palermo, terrore in aereo: donna colpita da infarto ad alta quota, come riescono a salvarle la vita

Immediato il sequestro, dato che la cifra superava il limite massimo di contanti previsto senza l'obbligo di dichiarazione, ossia 10mila euro. Al passeggero in partenza per la Nigeria sono stati sequestrati 64.660 euro e cioè il 50 per cento del denaro ritenuto "fuori legge".

Perugia, fuoco a bordo di un aereo in fase di decollo: sul posto ambulanze e pompieri, ma... un caso inspiegabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.