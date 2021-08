Coronavirus, bollettino 14 agosto: morti e ricoveri, il boom tra non vaccinati che preoccupa in vista dell'autunno

14 agosto 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante l’aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri rappresentino un campanello d’allarme. In realtà ormai i nuovi casi di Covid lasciano il tempo che trovano perché anche i vaccinati possono contrarre il virus senza però sviluppare la malattia e con una trasmissibilità molto più bassa. Il dato cruciale è quello dei ricoveri, che ormai riguarda quasi esclusivamente persone non vaccinate.

Il bollettino di oggi, sabato 14 agosto, dà conto di 7.188 contagiati, 3.931 guariti e 34 morti su 254.006 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,8 per cento (-0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane bassa anche se il trend preoccupa in ottica settembre-ottobre: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +68 (3.101 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +3 (372) a fronte di 37 nuovi ingressi.

Stando agli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo: 52 contro 7 ricoveri per 100mila abitanti. Inoltre dal monitoraggio è emerso che nell’ultima settimana è aumentata l’incidenza dei contagi fra i bambini fino a 9 anni (50 casi per 100mila abitati) per la prima volta da maggio: tra i 10-19 anni l’incidenza è 156, tra 20-29 è 146, tra 30-39 è 79 e tra 40-49 è 56.

