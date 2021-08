Coronavirus, "fino a trenta volte più letale in chi non è vaccinato": l'allarme dell'Iss

14 agosto 2021 a

a

a

Il coronavirus può essere fino a trenta volte più letale in chi non è vaccinato. Non solo. Chi si contagia di Covid tra gli over 80 e non ha ricevuto alcuna dose ha una probabilità di morte venti volte maggiore di chi è immunizzato con due dosi nella stessa fascia d'età. Tra i 60 e i 79 anni la differenza di letalità tra chi è vaccinato e chi non lo è, è clamorosa: 30 volte maggiore il rischio di morte per chi non è coperto. Tra i 40 e i 59 anni diminuisce invece di cinque volte il rischio di finire in ospedale. Tra i più giovani, 12-39 anni, siamo al rischio zero per casi in terapia intensiva tra i vaccinati. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto superiore di sanità riportati dal Corriere della Sera.

Ferragosto, parola d'ordine del Viminale: "Intensificare i controlli". Cosa cambia su Green pass e restrizioni

Il rapporto dell'Iss, presieduto da Silvio Brusaferro, parla chiaro: senza due dosi gli over 80 hanno il 96,69% in più di probabilità di morire a causa del virus rispetto a chi si è immunizzato. Con una dose soltanto la differenza scende al 74,22%. Da aprile a oggi sono deceduti 28 over 80 che avevano ricevuto due dosi e appartenevano dunque ai 4 milioni di vaccinati di questa fascia. Tra i non vaccinati il rapporto è completamente diverso: sono morti 54 anziani sui 418 mila non coperti.

"Ho parlato con l'Ema. Perché non può esserci l'obbligo". Vaccino anti-Covid, cosa sa la Maglie | Video

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, chi ha completato il ciclo vaccinale ha un rischio di finire allettato in carenza di ossigeno che scende del 97,79% rispetto a chi non è vaccinato. E del 90,57% per chi ha ricevuto una dose sola. Ci sono stati appena 17 vaccinati con doppia dose finiti in carenza di ossigeno in questi 4 mesi. E 6 decessi su oltre 8,3 milioni di vaccinati di queste due decadi.

Fiammata di nuovi contagi, 45 morti. Bollettino, brutti segnali a ridosso di Ferragosto: ecco tutte le cifre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.