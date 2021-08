Ryanair, italiana sale a bordo e guadagna 100mila euro: la storia che ha dell'incredibile

15 agosto 2021 a

Una vera e propria fortuna quella che ha investito Lorena Faitini. La donna era a bordo dell'aereo di Ryanair diretto a Siviglia quando ha vinto al Gratta e Vinci. La donna di Bergamo aveva acquistato a bordo per beneficenza un biglietto da 2 euro, ottenendo molto di più. "Quel giorno mi sentivo fortunata e a volte i sogni si avverano", ha spiegato entusiasta dopo aver giocato per avere la possibilità di vincere 1 milione di euro con il gioco "Win A Million", che si è tenuto a Dublino questa settimana, e si è aggiudicata la sua meritata vincita.

Ryanair infatti collabora con alcuni progetti di raccolta fondi per i suoi partner in tutta Europa. "Lorena, che ha vinto 100 mila euro con l’acquisto di un gratta e vinci da 2, questa settimana è tornata a casa con una somma che cambia la vita per divertirsi con i suoi amici e la sua famiglia", ha commentato il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady: "I clienti che acquistano i gratta e vinci Ryanair stanno anche aiutando una serie di enti di beneficenza in tutta Europa, che ricevono donazioni continue".

Lorena è a dir poco felice e, come da lei stessa ammesso, "un po' sotto shock": "La differenza che questa vittoria farà sia per la mia famiglia che per me è difficile da esprimere a parole. Non vedo l’ora di organizzare una festa per tutti i miei amici e la mia famiglia e non vedo l’ora di fare molti viaggi in futuro con la mia vincita. Sarò anche in grado di estinguere il mutuo per la casa, il che è fantastico. Il lavoro che Make-A-Wish svolge in Italia è davvero incredibile. I bambini sono così speciali e sacri per me". Una sorpresa in volo quella della donna che mai si sarebbe aspettata. Increduli ma felici anche i passeggeri sul suo stesso volo.

