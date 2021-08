Coronavirus, bollettino 18 agosto: morti e ricoveri, over 60 la categoria più a rischio. Oltre 2 milioni di non vaccinati

18 agosto 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo. Dopo settimane per la prima volta oggi sono tornati a essere più i guariti dei contagiati, e questa è sicuramente una buona notizia. Il bollettino di oggi, mercoledì 18 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 7.162 contagiati, 7.424 guariti e 69 morti su 226.423 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,2 per cento (+0,9 rispetto a ieri).

Apparentemente il dato dei decessi può sembrare in crescita, ma in realtà sui 69 comunicati oggi va specificato che 24 sono stati aggiunti dalla Regione Sicilia ma si tratta di recuperi dei giorni precedenti. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane bassa anche se il trend non è stato ancora invertito: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +87 (3.559 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +19 (442) a fronte di 50 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 128.782, i deceduti sono invece arrivati a 128.579. Prosegue su buon ritmo la campagna di vaccinazione, che ha toccato quota 74.285.684 dosi di vaccino somministrate in totale. Il presidente dell’Iss Brusaferro ha però lanciato un allarme: “Il vero problema sono gli oltre 2 milioni di over 60 non ancora vaccinati. È la categoria più a rischio”.

