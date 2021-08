Arezzo, tragico gavettone di Ferragosto. Diego Cavalli, assurda morte dopo 3 giorni di agonia

19 agosto 2021 a

Il gavettone è uno degli scherzi più classici e antichi di Ferragosto, ma purtroppo per Diego Cavalli è finito in tragedia. Operaio di 40 anni, originario di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, nel pomeriggio di festa è caduto da un’altezza di tre metri mentre faceva un gavettone ai parenti. L’uomo era affacciato al terrazzo del casale di campagna della fidanzata e puntava a bagnare le persone sotto di lui.

Soccorso dal 118, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: era stato trasferito al San Maria della Misericordia con l’elisoccorso, dopodiché è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Dopo aver lottato per tre giorni, il 40enne purtroppo non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare. “Ciao Dieghino nostro”, ha scritto la fidanzata su Facebook per dare la triste notizia. Fa male, malissimo ai parenti il fatto che uno scherzo apparentemente innocente si sia trasformato in una tragedia.

Anche perché tutti i presenti non hanno potuto far altro che assistere impotenti alla drammatica scena. Il volo di tre metri aveva fatto sì che l’uomo si lesionasse in maniera molto importante la colonna vertebrale. Non ha mai ripreso conoscenza ed è deceduto nella rianimazione dell’ospedale di Perugia, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

