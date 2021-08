Roma, fermato perché non ha la mascherina spara alla guardia giurata del supermercato

21 agosto 2021 a

Far west ieri sera 20 agosto a Roma. Colpi di pistola sono stati sparati intorno alle 20 davanti all'Eurospin di via Corleone, in zona Finocchio, periferia della capitale. Secondo le prime informazioni un uomo cui era stato negato l'accesso al supermercato perché sprovvisto di mascherina, ha esploso un colpo di arma da fuoco contro la guardia giurata, mancandola.

Fortunatamente il proiettile ha colpito la vetrata del supermarket. L'uomo è poi fuggito in auto. Sul posto sono arrivati subito i poliziotti del commissariato Casilino e i colleghi della Polizia Scientifica. Sul luogo è stato rinvenuto un bossolo. E' caccia all'uomo che ha sparato.

Con ogni probabilità saranno di aiuto le telecamere di sorveglianza del supermercato a identificare il responsabile.

