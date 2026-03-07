Roma, buca l'alt, folle inseguimento: finisce in dramma, chi c'era alla guida

Libero logo
sabato 7 marzo 2026
Un grave episodio di cronaca ha scosso la periferia est di Roma nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2026, poco prima di mezzanotte. Un 23enne di origine montenegrina, alla guida di un’automobile presa a noleggio, ha ignorato l’alt intimato dalla polizia in via di Torre Spaccata, forzando il posto di blocco e dando il via a un pericoloso inseguimento. Le volanti si sono immediatamente lanciate all’inseguimento del veicolo, che ha accelerato lungo le strade del quartiere.

La fuga è terminata in via dei Romanisti, dove l’auto – risultata sprovvista di copertura assicurativa – si è scontrata frontalmente contro un autobus di linea Atac. Fortunatamente, al momento dell’impatto il mezzo pubblico non trasportava passeggeri, evitando così una strage. L’autista dell’autobus ha riportato solo ferite lievi, mentre il giovane conducente è rimasto ferito in modo più serio e ora si trova piantonato in ospedale sotto controllo delle forze dell’ordine.L’episodio richiama alla mente recenti casi simili nella capitale, come l’inseguimento finito in tragedia in via Collatina all’inizio di marzo, dove un’auto a noleggio guidata da persone senza patente ha causato la morte di tre persone.

Anche in quel caso il veicolo era noleggiato, evidenziando un fenomeno ricorrente di utilizzo di mezzi a noleggio per eludere controlli e responsabilità.Per il 23enne montenegrino scatteranno pesanti accuse: resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica esatta

