Acitrezza, la 26enne Vanessa Zappalà uccisa a colpi di pistola in strada con gli amici. Testimonianza pesantissima: chi ha sparato

23 agosto 2021 a

Agguato mortale nella serata di domenica ad Acitrezza: una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalà, residente a Trecastagni, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco mentre passeggiava con gli amici sul lungomare della località siciliana in provincia di Catania, frazione marinara di Aci Castello. Fatale per la ragazza un proiettile che l'ha raggiunta alla testa. A sparare sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, attualmente in fuga. L'uomo originario di San Giovanni La Punta, dopo aver sparato, è scappato. Ferita di striscio alla schiena e medicata dai medici del 118 arrivati sul luogo anche un'amica di Vanessa.

