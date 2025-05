Smettetela di usare il francescometro per giudicare Leone XIV

Vaticanisti di lungo corso o dell’ultima ora; voi che volete essere in grado di intavolare una discussione sui temi caldi del momento - il nuovo Papa, lo stato della Chiesa, quanto Trump ha influenzato il Conclave - e fare una bella figura durante le cene chic e i party esclusivi o ad una qualsiasi ospitata in talk show e dibattiti, voi tutti che non volete rischiare di essere etichettati come “male informati” o peggio ancora passatisti e addirittura tradizionalisti per non saper riconoscere i segni di un sincero e autentico spirito innovativo applicato alla Chiesa stessa... ebbene, per voi si sta progettando uno strumento imprescindibile e di grande precisione scientifica. Sì, si sta progettando l’insostituibile Francescometro. Di che si tratta? Dal nome si dovrebbe evincere la sua funzionalità: serve infatti a misurare il grado di vicinanza o di separazione dal Francesco (papa) pensiero e dal suo stile. Di chi? Prima di tutto, ovviamente, del neo Pontefice, in modo da misurare accuratamente quanto Leone XIV si discosti o si allinei al suo predecessore. Naturalmente, lo strumento si potrà utilizzare, a cascata, sui collaboratori di Prevost, i cardinali,i vescovi, i nuovi nominati, i presidenti e i capi di governo, i ministri e i conduttori televisivi, campioni di tennis e calciatori, e via dicendo.



Saranno previsti dei criteri per la misurazione. Usa la macchina che usava Francesco? No, allora 60 per cento di bergoglionismo da accreditare. Va o non va ad abitare a Casa Santa Marta? Allora la quota si abbassa... Parla a braccio? Legge troppo? Fa i selfie di buon grado? Cammina a piedi? Arriva in ritardo? È abbastanza spiritoso? Continuerà sulla strada delle rivoluzioni messe in campo da Francesco? Usa scarpe consumate? Ama e cita abbastanza gli ultimi? Bisogna essere attenti a non farsi sfuggire i parametri, onde poi poterli sfoggiare senza esitazione nelle più disparate circostanze. Usando oculatamente le misurazioni del Francescometro si potrà “bollare” papa Prevost a seconda delle proprie inclinazioni, non importa se possono cambiare di volta in volta, basta sfoggiare una sicurezza pressocchè totale. Certo, il nuovo Pontefice è sicuramente bergogliano al cento per cento (fa fede il Francescometro) e non si sognerà di certo di “tornare indietro”; no, no, è evidente che con Bergoglio c’entra poco e vedrete, vedrete...(qui converrà accennare ad un sorriso condiscendente e non concludere la frase).