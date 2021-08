Carpi, vicino al campo rom la discarica dei camper: "Fotografata in queste condizioni", roba indecente

23 agosto 2021 a

A Carpi sono scoppiate le polemiche per le condizioni in cui versa un’area di sosta che chi viaggia su gomma che dovrebbe essere un po’ il bigliettino da visita della città. Non mancano le lamentele dei cittadini, e uno in particolare ha deciso di scrivere alla redazione di un quotidiano locale, Tempo News, per segnalare le condizioni indecenti dell’area dopo il recentissimo passaggio di un camper.

“Volevo segnalare l’ennesimo esempio di inciviltà e degrado che si manifesta nella nostra città”, ha esordito il cittadino nella sua denuncia, aggiungendo poi che “bastano le foto per far capire il disgusto che si prova nel vedere un’area scarico camper, seppur di minime dimensioni, lasciata allo sbaraglio e alla mercé di sappiamo tutti chi”. Effettivamente dalle foto scattate dal cittadino si evince un degrado estremo, tra vestiti abbandonati, rifiuti di plastica, carta e di vario genere.

“Paghiamo le tasse comunali - si legge nella segnalazione - e non si riesce a mantenere funzionale e pulita un’area utile a chi viaggia su gomma e potrebbe visitare la nostra città. Certo è che io, da camperista, non sosterei nemmeno sotto tortura nel piazzale delle piscine, tutto asfaltato e con insediamento dei nomadi a 100 metri”.

