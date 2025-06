Camper, gaffe clamorosa in diretta: "Sto prendendo un peperone cazz***ne"

Il bello - o forse il brutto - della diretta. A Camper, il programma di intrattenimento televisivo in onda tutti i giorni su Rai 1, un'intervista si è trasformata in una gag comica esilarante. L'inviata della trasmissione stava chiedendo a un contadino di esporre i prodotti della sua terra. Michele, questo è il suo nome, ha sollevato un peperone e lo ha definito "cazz***ne".

"Michele, che cosa stai facendo? Che stai prendendo?", ha esordito così l'inviata di camper. "Sto prendendo un peperone cazz***ne", ha dichiarato lui. A quel punto la conduttrice si è scansata dal suo ospite, esibendo una smorfia tutta da ridere. "Miche, siamo su Rai 1", ha protestato. "Che ho detto? È buonissimo", ha replicato lui. "È un peperone", ha aggiunto la conduttrice in evidente imbarazzo. "È un peperone in effetti", ha ammesso Michele. "Lo usiamo in cucina?", ha chiesto la conduttrice nel tentativo di riportare la conversazione su toni più sobri. "Sì ed è buonissimo", ha replicato il contadino. "Tu sei pensionato, però dai una mano in campagna", ha proseguito lei. "Sì, sì. Mi piace stare in movimento", ha chiosato Michele.