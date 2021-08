Meteo, "eccezionale calo termico": arrivano i temporali, ecco le regioni colpite con più violenza

24 agosto 2021 a

a

a

Un eccezionale calo termico e tanti temporali: questo quanto dovremo aspettarci in Italia nei prossimi giorni. La giornata di oggi, 24 agosto, è iniziata - come riporta 3bmeteo - col sole su gran parte del Paese, ad eccezione del Nord-Ovest e delle Marche dove si stanno avendo delle piogge, in particolare sull'anconetano. Nelle prossime ore, invece, il maltempo è atteso soprattutto al Centro Italia.

"Arrivano le alluvioni lampo". Meteo, le proiezioni che spaventano l'Italia: le zone più a rischio

Rovesci e temporali si intensificheranno nel corso della giornata, soprattutto tra Lazio e Abruzzo, dove non si esclude anche qualche grandinata di piccole dimensioni. Qualche rovescio, però, interesserà pure la Toscana meridionale. Più stabile e soleggiato al Sud, anche se qualche rovescio potrà interessare le zone interne di Campania, Molise e Basilicata. Ma anche Gargano e Salento. Dunque, mentre il clima è generalmente più fresco al Centro-Nord, con temperature massime nel complesso al di sotto dei 30 gradi quasi ovunque, al Sud invece si toccheranno ancora una volta i 35-37 gradi nelle aree interne di Sicilia e Calabria.

Lucifero addio: da domani temperature a picco, temporali e grandine. Ecco le cinque regioni a rischio

Possiamo, quindi, dire pian piano addio all'anticiclone africano? Probabilmente sì, non sembra avere la forza necessaria per riconquistare il nostro Paese nemmeno nei giorni che verranno. E così farà spazio a un'aria più fresca di origine scandinava, ma aprirà anche a nuove fasi di instabilità.

Un fulmine colpisce il suo telefonino: uomo resta folgorato. L'allarme: occhio a questo fenomeno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.