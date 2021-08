Denise Pipitone, grave lutto per Piera Maggio: "Non c'è età che tenga per l'amore dei figli per i genitori"

25 agosto 2021 a

Grave lutto in famiglia per Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo. Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, la donna ha annunciato infatti la morte del padre: "Non c'è età che tenga per l'amore dei figli per i genitori. Ciao papà, Rip".

Inutile dire che nel giro di pochissimo tempo sono arrivati centinaia di commenti con messaggi di cordoglio per Piera Maggio. Tra i tanti, si legge: "Sentite condoglianze Piera… avrei voluto tanto che vedesse il ritrovamento della sua piccola Denise". E ancora, scrive un altro: "Peccato. Non potrà abbracciare Denise quando tornerà a casa. Speriamo presto. Sono sicura che aiuterà tutti voi". E c'è chi lo ricorda bene: "Sentite condoglianze a tutta la famiglia…. Persona meravigliosa, faceva il mercato al mio paese e da sempre i miei nonni erano clienti fissi. Ho avuto il piacere di conoscerlo da quando ero ancora bambina".

Qualche giorno fa, intervenendo via Skype a un evento a Viareggio, Piera Maggio ha spiegato che "fin da subito la percezione è stata che chi avesse rapito Denise la conoscesse, che la volesse per una motivazione precisa, facendoci male in modo così atroce. Avere una figlia strappata così violentemente è una cosa che non auguro nessuno. Nessun genitore dovrebbe mai provarlo nella vita. Si è detto tanto in questi anni. Io ho chiesto sempre giustizia e spero che un giorno ciò avvenga. Non abbiamo mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Un'ora dopo la sparizione io avevo già in mente dei nomi".

