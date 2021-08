Coronavirus, Enzo Galli morto a 45 anni dopo 3 mesi di agonia. Era andato in India per adottare una bimba: il dramma che sconvolge l'Italia

26 agosto 2021 a

È morto di Covid dopo tre mesi e mezzo di agonia. Enzo Galli, 45enne di Campi Bisenzio, è deceduto all'ospedale di Careggi a Firenze: la sua storia aveva commosso l'Italia. Insieme alla moglie Simonetta Filippini era volato in India a metà aprile per adottare la piccola Mariam Gemma. Al ritorno in Italia, mamma, papà e piccola erano stati tutti ricoverati perché positivi al Coronavirus. Ma mentre Simonetta e Mariam erano state dimesse e si erano negativizzate a casa, Enzo è rimasto in ospedale, in gravi condizioni, attaccato all'ossigeno e colpito da gravi complicazioni al cuore e ai polmoni.



La situazione è precipitata a inizio agosto: l'uomo è andato in choc settico ed è stata necessaria la dialisi perché un rene era compromesso. Un quadro clinico complessivamente drammatico, anche se la terapia antibiotica sembrava aver dato qualche speranza. Poi il tracollo generale di questi ultimi giorni. l’entrata in dialisi per il malfunzionamento di un rene. La terapia antibiotica sembrava aver aperto uno spiraglio, ma negli ultimi giorni il quadro si è improvvisamente aggravato fino al decesso.

Proprio Simonetta aveva raccontato il dramma dell'isolamento che la famiglia aveva vissuto per qualche giorno in India, Paese travolto dalla pandemia: "Ero in una stanza di due metri per due metri con sette persone e alcune sono morte davanti ai miei occhi". Dopo quella denuncia attraverso il quotidiano toscano La Nazione, Enzo, Simonetta e Mariam erano stati aiutati dall'ambasciata italiana a rimpatriare, con un volo apposito del costo di 130mila euro messo a disposizione dalla compagnia aerea Volitalia e pagato da una raccolta fondi.

