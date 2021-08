Cremona, "Cosa sono i vaccini". Il 66enne no vax indagato per queste parole: "Istigazione alla disobbedienza"

26 agosto 2021 a

"I vaccini? Brodaglia": un pensionato di 66 anni, no vax, è indagato dalla Procura di Cremona per "istigazione alla disobbedienza delle leggi, di ordine pubblico, in vigore a tutela della salute pubblica nel periodo di emergenza pandemica da Covid-19". L'uomo è finito nel mirino degli investigatori per i commenti scritti sui social, su un gruppo pubblico di Facebook.

Il 66enne, in particolare, definiva le mascherine "causa di lento ed inesorabile suicidio" e poi definiva falsi i numeri sui decessi da coronavirus. L'indagato, cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, si sarebbe mostrato subito in disaccordo. E infatti il suo primo commento all'Ansa è stato: "Ci troviamo di fronte ad un caso più unico che raro dove una persona viene portata in Tribunale per avere espresso delle opinioni, un fatto contemplato dalla nostra Costituzione.Se mi accusano di aver commesso un delitto per quelle frasi, mi pare che siano accuse estremamente leggere, sottili. Tutti gli italiani allora potrebbero essere, d'ora in poi, accusati".

La Procura, in ogni caso, sostiene che l’uomo incitava a non rispettare le norme di sicurezza contro il virus, come l’utilizzo di dispositivi personali, e lanciava messaggi complottisti riguardo all’infezione e ai vaccini, reputando le diagnosi della malattia “bufale create da una medicina che prende in giro tutti gli italiani”.

