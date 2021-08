Variante Delta, padre e figlio muoiono in pochi giorni: "Come zombie", com'erano ridotti senza il vaccino

26 agosto 2021 a

La comunità di Borgo San Lorenzo è apparsa piuttosto sconvolta per le morti di Piero e Luca Amaducci, avvenute a causa del coronavirus. Ovviamente entrambi non erano vaccinati: il figlio Luca, 47 anni, è venuto a mancare a a distanza di qualche giorno dal padre. Sul suo profilo di Facebook aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia, per questo il caso era diventato piuttosto seguito, dato che gli Amaducci erano noti edicolanti di Borgo San Lorenzo.

In particolare Luca aveva raccontato i suoi problemi: “Nono giorno di variante Covid, sto come uno zombie. Febbre che oscilla dai 38 ai 40, allucinazioni, mal di testa, mal di gola, tosse. Mi chiamano tutti i giorni per monitorarmi, quattro visite, polmoni perfetti, cuore perfetto”. Poi però la situazione è degenerata all’improvviso, come capita purtroppo a chi non è vaccinato e viene colpito dalla variante Delta: “Vaccinatevi, io non ci sono riuscito per problemi personali. Logicamente mi sembra giusto avere dei dubbi, parlatene con il vostro dottore per avere più info. Ma alla fine il vaccino è fondamentale”.

Probabilmente avrebbe salvato sia lui che il padre: le loro morti ha suscitato sconcerto e dolore nella comunità, con il sindaco Filippo Carlà Campa che a nome della sua amministrazione e dei suoi concittadini si è stretto attorno ai parenti di Luca e Piero.

