Green pass, non durerà più nove mesi. Sì alla proroga: quanto resta valido

28 agosto 2021 a

a

a

La validità del green pass sarà prorogata da 9 a 12 mesi. E' arrivato l'atteso parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, che allinea la data di scadenza del 'passaporto sanitario' ai dati sulla resistenza degli anticorpi al virus. Sicuramente una notizia che è una bella boccata di ossigeno: dal punto di vista logistico, la vita più lunga del pass consente di organizzare con meno affanno il cammino verso la terza dose, che sembra ormai certa per i sanitari e via via per le categorie più fragili. Intanto, continua la corsa al vaccino in vista della riapertura delle scuole a settembre.

Questo ragazzo? “Il nemico pubblico numero uno”: variante Delta, perché un intero Paese gli dà la caccia

Per la terza dose del vaccino anti covid, secondo Massimo Galli, bisogna invece aspettare i dati. "Da qui a fine anno-inizio 2022 mi auguro che le idee saranno molto più chiare di così, perché allo stato attuale dei fatti" dire che la terza dose di vaccino anti-Covid si farà per quella data "la trovo un'affermazione abbastanza gratuita", dice il docente di Malattie infettive all'università Statale e primario al Sacco di Milano.

Impressionante contagio di massa al festival. Positive 5.000 persone con il Green pass: così la Variante Delta ha bucato il vaccino

"Ad oggi - dice l'infettivologo all'Adnkronos Salute - non sappiamo cosa effettivamente potremo e dovremo fare, e chi dice di saperlo evidentemente ha la sfera di cristallo oppure segue indicazione del tutto formali, ma anche contraddittorie, laddove la posizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità sulla terza dose è decisamente non favorevole".

Video su questo argomento Corornavirus a scuola: ecco il "trucco" dei professori per non farsi vaccinare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.