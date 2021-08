Milano, grosso incendio in un palazzo di 15 piani: alte colonne di fumo e rischio crollo

29 agosto 2021 a

a

a

Un grosso incendio ha quasi distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto sono accorse numerose squadre dei Vigili del fuoco e molte ambulanze. L'incendio, divampato attorno alle 17.45 di domenica 29 agosto, ha interessato il numero 32 e il numero 34 dove abitano circa 70 famiglie.

I pompieri hanno cominciato a spegnere il fuoco che si è propagato probabilmente dall'ultimo piano, facendo crollare le vetrate della facciata e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. La struttura, nota come Torre Moro, è stata totalmente avvolta dalle fiamme. E si teme che tutta la struttura possa crollare. In cielo un'alta colonna di fumo visibile da molte zone della città, distanti anche molti chilometri da zona Famagosta, dove si trova la torre.

Ancora incerto il numero di persone presenti nel palazzo. Almeno 20 gli inquilini del palazzo visitati dal 118. Tutti in buone condizioni, non presentavano sintomi di intossicazione ed erano in grado di camminare. Una persona è rimasta coinvolta ed è stata soccorsa in codice giallo. L’incendio è partito dal 15° piano. Le fiamme si sono sviluppate sul lato sinistro dell’edificio e hanno in parte consumato la muratura dell’edificio. Bloccate tutte le strade nei pressi dell’edificio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.