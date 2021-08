Variante Delta, Sardegna e Calabria quasi condannate alla zona gialla: rischiano altre quattro Regioni

30 agosto 2021 a

Agosto sta volgendo al termine e di conseguenza sta risalendo l’allarme per la situazione epidemiologica, con l’incidenza dei casi che è in aumento su gran parte del territorio nazionale. Anche se i contagi lasciano il tempo che trovano ormai, a far paura sono le Regioni in cui si è superata o si è a ridosso della soglia critica dei ricoverati in reparti Covid e in terapia intensiva. La Sicilia è stata la prima a rientrare in zona gialla, ma almeno altre due potrebbero raggiungerla nel giro di una settimana.

Si tratta della Sardegna e della Calabria. La prima ha raggiunti tutti i parametri che valgono la zona gialla: ha un’incidenza settimanale di 137,3 contagiati su 100mila abitanti, ha raggiunto il 15 per cento di posti letto occupati in reparti Covid e il 10 per cento in terapia intensiva. Se questi dati dovessero essere confermati fino a venerdì, giorno del monitoraggio settimanale dell’Iss, allora dalla prossima settimana anche la Sardegna sarà in zona gialla.

Il Covid sta galoppando anche in Calabria, che rischia di superare tutti i tre parametri nell’arco di pochi giorni: l’incidenza è a 107,3, mentre è la pressione sui reparti Covid è al 16 per cento e sulle terapie intensive al 9 per cento. Oltre a Sardegna e Calabria, grande attenzione anche su Campania, Molise, Basilicata e provincia di Bolzano, che rischiano di il passaggio di fascia nelle prossime settimane.

