Variante Delta, preoccupante effetto sul report settimanale: le Regioni a "rischio moderato" salgono a 17

Sale il numero delle Regioni a rischio. Secondo l'ultima bozza del report settimanale al vaglio della Cabina di regia sono ben 17 le Regioni e Province autonome che questa settimana risultano classificate a "rischio moderato". La scorsa settimana erano invece 10. La Sicilia ha già dovuto fare i conti con la zona gialla, dove si trova da sette giorni. Qui gli indicatori decisionali sono ancora sopra soglia: 22,5 per cento in area medica di pazienti Covid (contro la soglia del 15) e 13,9 in terapia intensiva (contro la soglia del 10).

Scende l’incidenza di casi per 100mila abitanti: 190,4 contro 200,7. Sardegna al limite del 15 per l’area medica e intensive sopra il limite con il 13,2, valori in salita ma incidenza in discesa (117,4 contro 148,5). Calabria 16,8 per cento in area medica e sotto limite per intensive (8,9), in crescita.

Intanto cala l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19 è pari questa settimana a 74 per 100.000 abitanti (per il periodo 27 agosto-2 settembre) rispetto al valore di 77 per 100.000 abitanti del periodo 20-26 agosto 2021 e riportandosi sui valori registrati a metà agosto. L'incidenza rimane comunque al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti.

