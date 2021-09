Denise Pipitone, il fratello "segreto" Kevin si è sposato. "Mamma Piera Maggio rideva", l'orrore e le foto della vergogna

03 settembre 2021 a

Nuovo dolore per Piera Maggio. A pochi giorni dal 17esimo anniversario della scomparsa di sua figlia, la piccola Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo l'1 settembre 2004, si è sposato il fratellastro Kevin Pipitone, primogenito di Piera e del suo primo marito Tony Pipitone. Il 28enne è cresciuto a tutti gli effetti come fratello di Denise: la bimba era figlia naturale di Piero Pulizzi, l'uomo con cui Piera aveva una relazione extraconiugale e con cui è ora sposata. Tony l'aveva sempre creduta sua figlia e solo dopo la scomparsa è emersa la verità.

Sui social sono state pubblicate a tradimento diverse foto del matrimonio, in cui Piera appariva sorridente. Tutto normale, la vita riesce a regalare spiragli di gioia anche nei momenti più drammatici, ma come sempre haters e utenti non hanno la sensibilità per cogliere queste sfumature e sono arrivati insulti contro la mamma di Denise. Le nozze si sono celebrate a metà agosto e questi giorni di commenti e violazioni della privacy hanno pesato sull'animo già provato della Maggio.

La sua amica e collaboratrice storica, Mary Falco, ha scritto a tal proposito su Facebook: "Purtroppo sono state rese pubbliche dei video e foto del matrimonio del figlio di Piera senza il consenso dei diretti interessati. Erano momenti e immagini personali e privati che la famiglia non avrebbe assolutamente voluto che fossero diffuse, tant’è che non hanno rivelato neanche la data del matrimonio sui social, né pubblicato personalmente foto e video. Se e quando decideranno diffondere momenti personali della propria vita, sarà una loro scelta personale".

Non è un caso che di Kevin, nonostante l'esposizione mediatica mostruosa a cui è stata sottoposta tutta la sua famiglia in questi anni, non sia mai circolata alcuna foto se non una insieme a Denise, quando il ragazzo era solo un bambino. Mamma Piera Maggio ha confessato qualche tempo fa di aver un grande rammarico, quello di essere stata costretta a trascurarlo a causa della drammaticità degli eventi di questi anni. "Quindi - conclude la Falco, a nome di Piera -, chiediamo gentilmente di eliminare tutti i video e foto del matrimonio dai social network".

