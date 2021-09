Viviana Parisi, il marito Daniele Mondello intercettato: "Molti soldi per andare in tv"

03 settembre 2021 a

"Molti soldi, almeno cinquemila euro": Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, la deejay trovata morta nei boschi di Caronia insieme al figlio Gioele di 4 anni ad agosto dell'anno scorso, avrebbe chiesto una cifra enorme per una presenza "esclusiva" in tv. Un'ospitata nella quale avrebbe potuto parlare del giallo in cui è rimasta coinvolta la sua famiglia. È quanto emerge da una intercettazione del 10 ottobre 2020 tra Daniele e il cognato, Roberto Parisi.

Nella conversazione intercettata, in particolare, il cognato avrebbe chiesto al signor Mondello se gli andasse di andare in una trasmissione non precisata. E a quel punto il marito della Parisi avrebbe risposto: "No, ma io... io cerco loro molti soldi. Non mi interessa. Se mi vogliono...altrimenti non ci vado". Roberto allora: "Mi ha detto... ti danno qualcosa". E Daniele: "Vediamo Roberto, quanto mi danno, perché sennò non mi muovo. Non mi interessa. Perché non mi interessa". La replica del cognato: "Io, fosse anche mille euro, ci andrei di corsa". Poi Daniele seccato: "Ma quale mille euro, Roberto! Sì, mille euro! Ma non esiste! Almeno... ma... il più scarso deve essere cinquemila euro!".

In un'altra intercettazione risalente al 9 agosto 2020, il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Viviana, il signor Mondello parla con un suo amico, Tonino, confessando che la moglie soffriva di manie di persecuzione: "Non me l'aspettavo una cosa così, che andava a finire così. Pensavo che lei se ne era scappata, perché si spaventava che gli prendevano il bambino, aveva la fissazione che gli prendevano questo bambino". E ancora: "Lei era malata, diceva sempre che mi sarebbe successo qualcosa a me e al bambino. A me e al bambino. Aveva sempre queste paure allucinanti, delle paure pazzesche - dice Daniele nelle intercettazioni visionate dall'Adnkronos -. Secondo me gli è scoppiato il cuore, gli è venuto un attacco cardiaco... troppo caldo, troppo".

