Coronavirus, ecco quanti anni di vita ci toglie la pandemia: dati impressionanti, choc a Bergamo

Con la pandemia crolla l'aspettativa di vita degli italiani. E crolla in particolare a Bergamo la città italiana che nel 2020 registra la minore speranza di vita con una età media di 79,6 anni ed un calo di ben 4,8 anni rispetto al 2019. E’ quanto emerge dalla analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (Bes) per le 107 province e città metropolitane italiane. Un record negativo determinato dal Covid.

Si tratta purtroppo in realtà solo della punta dell’iceberg dei profondi cambiamenti determinati dalla pandemia sulla società in Italia dove per la prima volta nella storia recente – sottolinea la Coldiretti - si è invertita la tendenza con un calo della speranza di vita a 82 anni (79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne) con una contrazione media pari a 1,2 anni.

A peggiorare - continua la Coldiretti - dopo alcuni anni di diminuzione, è la percentuale di giovani che non lavorano e non studiano (Neet) che torna a salire, raggiungendo nel 2020 il 23,3% in media-Italia (+1,1% rispetto al 2019) ma l’emergenza sanitaria seguita alla pandemia da Covid-19 ha avuto ripercussioni rilevanti sul mercato del lavoro, con il tasso di occupazione della popolazione in età compresa tra 20 e 64 anni in media Italia è sceso al 62,6% (era 63,5% nel 2019).

"Siamo di fronte a un’emergenza drammatica che coinvolge tutti e per questo il mondo del lavoro e dell’impresa deve accogliere con responsabilità l’invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostenere le vaccinazioni come un dovere a tutela dei piu deboli", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini."Come Coldiretti ci siamo impegnati nel promuovere le vaccinazioni nelle aziende agricole, nelle cantine, nei centri di accoglienza e nei piccoli borghi grazie alla presenza capillare sul territorio della Coldiretti con 168 punti vaccinali già in possesso di tutti i requisiti".

