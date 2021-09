Variante Delta, picco di contagi in 24 ore: verso nuove chiusure, ecco la regione ad alto rischio

06 settembre 2021 a

Non solo la Sicilia. Da lunedì 13 settembre anche la Sardegna potrebbe cambiare colore. Gli ultimi dati del 6 settembre sul coronavirus mostrano infatti un peggioramento, al punto da sfiorare il rischio zona gialla. Nelle ultime 24 ore la regione guidata da Christian Solinas registra 123 nuovi casi di Covid-19, sulla base di 1.326 persone testate. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.862 test. Tre i decessi: un uomo di 64 anni e due donne di 83 e 98 anni. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono in totale 28, ossia uno in più rispetto al giorno precedente. in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono invece 235 (4 in più rispetto a ieri).

Stando al decreto Covid dello scorso 23 luglio, per passare in zona gialla l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti deve essere pari o inferiore a 50, il tasso delle terapie intensive sopra il 10 per cento e quello dei reparti ordinari superiore al 15. A rischio oltre ovviamente alla Sardegna anche la Calabria. Se i dati della pandemia dovessero confermare un'ascesa dei ricoveri ospedalieri, anche nell'isola ora a rischio cambierebbero le regole previste dal ministero della Salute.

In zona gialla infatti è previsto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, si può comunque entrare e uscire dalla regione ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione a prescindere dal colore della zona di partenza e di arrivo. Niente coprifuoco. Rispetto alla zona bianca, nessuna modifica alle funzioni del Green pass che servirà in bar, locali e ristoranti se si vuole consumare al tavolo, così come all'interno di palestre, piscine, cinema e teatri. Negli impianti sportivi di una regione in zona gialla però "la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso".

