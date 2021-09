Asti, parroco muore mentre celebra un matrimonio: il gesto prima dello scambio degli anelli, dramma in chiesa

07 settembre 2021 a

Stava celebrando le nozze di Claudia e Giovanni quando don Aldo Rosso è stato colpito all’improvviso da un’emorragia cerebrale. Il parroco di Vinchio, comune in provincia di Asti, si è accasciato mentre stava alzando l’ostia consacrata, nel cruciale momento dello scambio degli anelli: in quell’istante è stato colto dal malore che lo ha stroncato all’età di 75 anni.

Tra gli invitati alla celebrazione religiosa del matrimonio c’era anche un medico, che ha immediatamente provato a soccorrere il parroco, le cui condizioni sono però appare subito molto gravi. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare, e così la giornata di festa si è trasformata in un lutto. Tra l’altro pare che don Aldo Rosso avrebbe dovuto celebrare anche il battesimo del figlio della coppia che si stava scambiando le fedi nuziali.

Il parroco di Vinchio era amatissimo in paese, e infatti la comunità ha subito fatto sentire la sua vicinanza ai familiari. “La comunità vischiose - si legge in una nota pubblicata dall’amministrazione comunale - si stringe al dolore della famiglia Rosso, per la perdita del nostro don Aldo”. Quest’ultimo era parroco dal 1974: per stare vicino ai suoi fedeli durante l’emergenza Covid aveva fatto installare un altoparlante sulla facciata della chiesa, così da riuscire a farsi sentire anche all’esterno.

