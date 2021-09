Genova a luci rosse, festino clandestino sullo yacht: due uomini e una donna beccati in flagrante così

09 settembre 2021 a

a

a

Due uomini e una donna sono stati beccati dopo un festino clandestino a bordo di uno yacht. Il proprietario della barca, un imprenditore che si trovava in vacanza in Trentino, era stato avvertito della presenza di alcune persone sulla sua imbarcazione ormeggiata a Genova, riporta il sito telenord.it. A quel punto l'imprenditore ha chiesto a un uomo di fiducia di andare a controllare la situazione.

"I professori a scuola col semaforo". Sconcerto di Concita, il ministro Bianchi le fa un disegnino | Guarda

Così "armato" di uno smartphone è entrato nello yacht scoprendo due uomini e una donna al termine di un festino. E' stata immediatamente avvertita la Guardia di Finanza che ha poi identificato i tre abusivi. Che ora rischiano la denuncia per violazione di domicilio. "Cosa ci fai qui? Vieni subito fuori!", si sente dire nel video dall'autore del filmato (l'uomo mandato a controllare la situazione). E l'intruso, ancora in mutande, chiede scusa e implora che non gli venga fatto del male. Una scena imbarazzante e carica di tensione dove non mancano insulti e bestemmie e pure uno schiaffo.

"Deve indossarla". Controllore preso a morsi da una passeggera no mask. Come lo ha ridotto

Dopo aver eseguito l'identificazione, la guardia di Finanza deve aspettare il ritorno a Genova dell'imprenditore. Sarà quest'ultimo a decidere se denunciare i tre ospiti indesiderati. O eventualmente perdonarli per il festino clandestino.

Video su questo argomento "Nel vedere tutti quei soldi...". Gratta e Vinci rubato, le reazioni degli abitanti in zona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.